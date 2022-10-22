Циолковский, Амурская область, , 23:32 — REGNUM С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М», передает 22 октября РИА Новости.

Космодром Восточный (сс)Владислав Ларкин

Спустя некоторое время «Союз» должен вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками, после запуска «Фрегат» доставит трех «Гонцов-М» и «Скифа-Д» на заданные орбиты.

Как сообщало ИА REGNUM, спутник «Скиф-Д» будет использоваться для отработки технологий планируемой спутниковой системы интернет-связи «Скиф».

Проект «Скиф» является частью программы «Сфера», призванной объединить все российские спутники спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли. Планируется, что к 2030 году состав группировки «Сфера» будет насчитывать более 600 спутников