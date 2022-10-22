Циолковский, Амурская область, 22 октября 2022, 23:32 — REGNUM С космодрома «Восточный» стартовала ракета «Союз-2.1б» с первым аппаратом многоспутниковой группировки «Сфера» — «Скифом-Д» и тремя спутниками связи «Гонец-М», передает 22 октября РИА Новости.

Космодром Восточный
Космодром Восточный
(сс)Владислав Ларкин

Спустя некоторое время «Союз» должен вывести на незамкнутую орбиту разгонный блок «Фрегат» со спутниками, после запуска «Фрегат» доставит трех «Гонцов-М» и «Скифа-Д» на заданные орбиты.

Как сообщало ИА REGNUM, спутник «Скиф-Д» будет использоваться для отработки технологий планируемой спутниковой системы интернет-связи «Скиф».

Проект «Скиф» является частью программы «Сфера», призванной объединить все российские спутники спутниковой связи и дистанционного зондирования Земли. Планируется, что к 2030 году состав группировки «Сфера» будет насчитывать более 600 спутников