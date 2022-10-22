Дамаск, 22 октября, 2022, 23:13 — ИА Регнум. Средства ПВО Сирии уничтожили две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы, выпущенные F-16 ВВС Израиля по аэропортам Дамаск и Димас. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

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«В ходе противовоздушного боя силами ПВО САР уничтожено две крылатых ракеты и четыре управляемых бомбы», — сказал он на брифинге.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Егоров заявил, что истребители F-16 ВВС Израиля 21 октября нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса.

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