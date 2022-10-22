Донецк, , 23:13 — REGNUM Населенный пункт Докучаевск в Донецкой Народной Республике (ДНР) обстреляли боевики ВСУ. Об этом 22 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 22:55 — населенный пункт Новомихайловка — населенный пункт Докучаевск: выпущено пять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли Горловку и Донецк натовскими снарядами.