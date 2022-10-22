Краснодар, , 23:08 — REGNUM Троих пострадавших при падении Су-34 в Ейске выписали из центральной районной больницы, сообщили 22 октября в оперативном штабе Краснодарского края.

Последствия крушения Су-34 в Ейске Оперативный штаб Кубани

Отмечается, что на сегодняшний день в медучреждениях края продолжают находиться 13 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в результате падения самолета в жилом квартале Ейска погибли 15 человек, 25 человек госпитализированы, трое находятся на амбулаторном лечении.

Читайте также: Почти 100 жителей Ейска получили компенсации после крушения самолета