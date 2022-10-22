Мелитополь, , 22:53 — REGNUM Главу предприятия «Мотор сич» Вячеслава Богуслаева, которого в Киеве подозревают в госизмене, задержали в Запорожье. Об этом 22 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

Арест Pixabay.com

«Главу правления компании «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева обвиняют в госизмене, — написал он. — Ему грозит пожизненное заключение. Сегодня у 83-летнего Богуслаева дома прошли обыски».

Рогов отметил, что правоохранители киевского режима везут Богуслаева в Киев.

Как передавало ИА REGNUM, 4 октября в Минобороны России сообщили, что ВС РФ поразили ракетами склад боеприпасов ВСУ и производственные цеха в районе города Запорожье.