Лондон, , 22:51 — REGNUM Претендующие на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и Риши Сунак планируют встретиться вечером 22 октября. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Джонсон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Отмечается, что Джонсон и Сунак намерены обсудить возможность сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства.

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