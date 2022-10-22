Лондон, 22 октября, 2022, 22:51 — ИА Регнум. Претендующие на пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон и Риши Сунак планируют встретиться вечером 22 октября. Об этом сообщает газета The Sunday Times.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Джонсон

Отмечается, что Джонсон и Сунак намерены обсудить возможность сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона поддержали более ста парламентариев, что позволяет ему участвовать в выборах главы правительства.

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