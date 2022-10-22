Москва, 22 октября, 2022, 22:33 — ИА Регнум. Конфронтационный характер политики Брюсселя подтвердили решения, принятые на заседании саммита Евросоюза 20–21 октября. Об этом 22 октября сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, заявление которой обнародовано на сайте внешнеполитического ведомства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Принятые на заседании Совета ЕС решения… подтвердили конфронтационный характер политики Евросоюза», — сказала дипломат, отвечая на вопрос журналистов.

По ее словам, концепцию «миропорядка, основанного на правилах» Брюссель по-прежнему пытается навязать всему миру, подменяя тем самым базовые принципы основанного на Уставе ООН международного права, включая право народов на самоопределение.

«В этой попытке кроется и стремление обеспечить глобальную гегемонию Запада, что говорит об откровенном неоколониальном мышлении», — сказала Захарова.

Как передавало ИА REGNUM, в заявлении по итогам саммита лидеров стран ЕС отмечалось, что лидеры стран ЕС призвали Еврокомиссию и Совет стран ЕС создать временный механизм ограничения цен на газ для генерации электроэнергии в Евросоюзе.