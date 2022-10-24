24 октября 2022 | Время чтения 2 мин

Наталья Стрельцова, , 21:35 — REGNUM «Чтением человек переживает века» — А. И. Герцен

В Доме-музее А. И. Герцена открылась выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена». Выставка рассказывает о литературных пристрастиях писателя-революционера Александра Герцена и о влиянии литературы на его произведения.

Выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Акцент выставки сделан на великих писателях, которые отмечают в 2022 году свои юбилеи и памятные даты. Жан-Батисту Мольеру исполнилось 400 лет со дня рождения, Пьеру Бомарше — 280 лет со дня рождения, Диккенс родился 210 лет назад, а Виктор Гюго — 220 лет. На выставке отмечены памятные даты, связанные с именами Александра Пушкина, Гёте и Гофмана.

Фрагмент афиши к выставке «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экспозиция разделена на четыре раздела, в которых расположились прижизненные книги, портреты, иллюстрации, посвященные творчеству писателей, занимавших важное место в круге чтения Герцена. Первый раздел — это литературные предпочтения Александра Герцена. Во втором представлены классики немецкой литературы — Гёте и Гофман.

А. И. Герцен, Н. П. Огарев, Т. Н. Грановский. Барельеф Н. А. Андреева. 1920. Фотография Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книги. Герцен и Огарев в кругу родных и друзей Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Книги. А. И. Герцен Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

А. И. Герцен. Портрет Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Дом Гёте в Веймаре. Литография неизвестного автора. Вторая треть XIX века. Поэт прожил в этом доме с 1974 по 1832 год Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Рабочая комната в доме Гёте в Веймаре. Литография неизвестного автора. Вторая треть XIX века Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

И. В. Гёте в молодости. Гравюра резцом и офортом неизвестного мастера. Нюнберг, Штутгарт. Середина XIX века Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Э. Т. А. Гофман. Печать. Россиия. Начало XX века Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Третий раздел отведен под творчество французских драматургов — это классики Мольер и Бомарше. В четвертом расположились популярные герои Гюго и Диккенса, вошедшие в ткань герценовских сочинений, которые усиливают критическую и сатирическую направленность свободной публицистики. К примеру, на страницах герценовского «Колокола» можно встретить более 180 литературных персонажей.

Книги. Произведения. Мольер Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Редкие издания книг Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мольер. Произведения. Париж. 1773 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Книги. Театр господина Мольера Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пьер Огюстен Карон де Бомарше. Гравюра О. Де Сент-Обена по оригиналу С. Сochin-fils Париж. 1773 Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Чарльз Диккенс «Приключения, опыты и наблюдения Давида Копперфильда-младшего». Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Фотографии Виктора Гюго. XIX век Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Виктор Гюго. Офорт Federic Regamey. Париж. С автографом В. Гюго. 1870-е гг. Из архива Ф. Ф. Фидлера Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Связующей нитью экспозиции становиться музыка и образ Моцарта — он и как соавтор, и как реальное историческое лицо, и как литературный персонаж, и как легенда», — отмечают организаторы выставки.

Вольфганг Амадей Моцарт. Гравюра: Германия. Конец XVIII — начало XIX века Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фигаро Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Книга Бомарше «Севильский цирюльник» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На экспозиции представлены книжные раритеты, в том числе и первое издание трагедии Пушкина «Моцарт и Сальери» в альманахе «Цветы» 1832 года. А также коллекция иллюстраций ко всемирно известным произведениям Гёте, Гофмана и Мольера — ксилографии Владимира Фаворского к роману Диккенса «Тяжелые времена» 1933 год и рисунки Алисы Порет к роману Гофмана «Житейские воззрения кота Мурра», 1936 год. Серия гравюр Франсуа Буше, французского живописца, гравера, декоратора, яркого представителя художественной культуры рокко.

На открытии выставки куратор Ольга Головко провела экскурсию, а в конце вечера известный актер Российского Академического молодежного театра (РАМТ) Денис Баландин прочел маленькую трагедию Пушкина «Моцарт и Сальери».

Актер Российского Академического молодежного театра Денис Баландин Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гости музея слушают выступление Дениса Баландина Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Выставка «Пушкин, Гёте, Гофман, Диккенс, Гюго, Бомарше и Мольер в круге чтения Герцена» открыта с 20 октября 2022 года по 23 марта 2023 в Доме-музее А. И. Герцена, по адресу улица Сивцев Вражек, дом 27.