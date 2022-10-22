Дамаск, 22 октября, 2022, 22:23 — ИА Регнум. Истребители F-16 ВВС Израиля 21 октября нанесли удар крылатыми ракетами и управляемыми бомбами по аэропортам Дамаска и Димаса, сообщил замглавы российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Олег Егоров.

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«В период с 23:02 до 23:08 21 октября 2022 года четыре тактических истребителя F-16 ВВС Израиля со стороны Голанских высот нанесли авиационный удар четырьмя крылатыми ракетами и восемью управляемыми авиационными бомбами по аэропортам Дамаск и Димас», — сказал он на брифинге.

По его словам, авиационными ударами была поражена радиолокационная станция YLC-6M ВС САР и взлетно-посадочная полоса аэропорта Димас.