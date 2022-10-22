Донецк, 22 октября, 2022, 22:10 — ИА Регнум. Города Горловка и Донецк в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли боевики ВСУ. Об этом 22 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Ngu.gov.ua Артиллерия ВСУ

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 21:50 — населенный пункт Дружба — населенный пункт Горловка (Центрально-городской и Никитовский районы): выпущено три снаряда калибра 155 мм; 21:53 — населенный пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено два снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что ВСУ выпустили по Ясиноватой еще три снаряда.