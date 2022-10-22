Вашингтон, 22 октября, 2022, 22:06 — ИА Регнум. ВСУ быстро утратят возможность воевать в случае захвата линий снабжения на западе б. УССР, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в статье для 19FortyFive.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Если сухопутный маршрут из Польши будет отрезан, у [ВСУ] практически не останется возможности вести военные действия более нескольких месяцев», — написал он.

По его мнению, иной способ поставок оружия через Карпаты более сложный и ограниченный по пропускной способности.

Он добавил, успешный удар по линиям снабжения заставит киевский режим выбирать между переговорами и разгромным поражением.