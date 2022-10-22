Берн, 22 октября, 2022, 21:42 — ИА Регнум. Международная федерация лыжного спорта (FIS) отстранила российских и белорусских лыжников от участия в международных соревнованиях в сезоне-2022/23. Об этом говорится в заявлении FIS.

Лыжи

«Совет FIS принял решение с учётом честности соревнований FIS и обеспечением безопасности всех участников, а также в связи с рекомендациями МОК продлить своё решение о недопуске спортсменов из России и Белоруссии к участию в соревнованиях под эгидой федерации», — говорится в заявлении.

Российские спортсмены не смогут выступать на международных соревнованиях по лыжным гонкам, горнолыжному спорту, сноуборду, фристайлу, лыжному двоеборью и прыжках с трамплина.