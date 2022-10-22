Донецк, , 21:31 — REGNUM Боевики ВСУ вновь обстреляли населенный пункт Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 22 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ (сс) Ministry of Defense of Ukraine

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 21:24 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Ясиноватая: выпущено три снаряда калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Ясиноватой еще шесть снарядов.