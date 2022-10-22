Вашингтон, 8 октября, 2023, 23:49 — ИА Регнум. Авианосец военно-морских сил Соединённых Штатов Америки Gerald R. Ford в ближайшие несколько дней прибудет в Израиль. Об этом в воскресенье, 8 октября, сообщил телеканал NBC со ссылкой на источник в американском истеблишменте.

Иван Шилов ИА REGNUM Новейший атомный авианосец США USS Gerald R. Ford

По информации источника, в Вашингтоне ведётся работа над планом возможной эвакуации жителей Израиля и граждан США. Пока ни один из существующих вариантов не утверждён, однако, возможно, американских граждан переправят на борт кораблей ВМС США, которые потом доставят их в безопасное место.

Как передавало ИА Регнум, 8 октября глава министерства обороны Соединённых Штатов Америки Ллойд Остин распорядился направить на восток Средиземного моря авианосец Gerald R. Ford из-за ситуации в Израиле. По его словам, в группу авианосца войдут ракетный крейсер Normandy и эсминцы Thomas Hudner, Ramage, Carnеуи Roosevelt.

Кроме того, в воскресенье президент США Джо Байден объявил о выделении Израилю военной помощи. Глава государства назвал нападение палестинского движения ХАМАС беспрецедентным.