Орехово-Зуево, Московская область, 22 октября, 2022, 21:26 — ИА Регнум. Следователи возбудили уголовное дело после публикации видео с истязанием девочки матерью и сестрой в подмосковном Орехово-Зуево, сообщили 22 октября в главном следственном управлении СК по Московской области.

СУ СКР по ЯО Сотрудник СКР

«Следователем следственного отдела по Орехово-Зуево по информации и видеоролику, размещенном в одной из социальных сетей, возбуждено уголовное дело об истязании девочки», — говорится в телеграм-канале ведомства.

На видео показано жестокое избиение ребенка, а в пояснении говорится, что мать и сестра девочки систематически издеваются над ней.