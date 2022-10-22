Москва, 22 октября, 2022, 21:25 — ИА Регнум. 19-летний российский атакующий полузащитник Арсен Захарян с оценкой 9.15 по версии авторитетного портала WhoScored признан лучшим игроком матча 14 тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 «Локомотив» — «Динамо» (1:3).

Алексей Колчин ИА REGNUM «Динамо»

В матче с «железнодорожниками» Арсен Захарян отметился одним забитым мячом, тремя успешными обводками и тремя удачными отборами. Точность передач футболиста составила 80%.

В текущем сезоне на счету Захаряна 6 (2+4) очков по системе гол+пас в 13 матчах чемпионата России по футболу. Также футболист получил две желтые и одну красную карточки.

Действующее соглашение Арсена Захаряна с «Динамо» рассчитано до конца сезона 2023/24, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 19-летнего футболиста в 15 миллионов евро.