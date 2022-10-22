Москва, , 21:23 — REGNUM 22 октября в Москве на стадионе «РЖД Арена» футбольный клуб «Локомотив» потерпел поражение от «Динамо». Матч 14 тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 завершился со счетом 1:3.

«Динамо» Алексей Колчин © ИА REGNUM

Забитыми мячами в составе гостей отметились Федор Смолов (33’ пенальти), Арсен Захарян (63’) и Даниил Фомин (90+3’ пенальти). Единственный гол «железнодорожников» на первой минуте встречи забил гвинейский нападающий Франсуа Камано после передачи Дмитрия Живоглядова.

Составы команд:

«Локомотив»: Гильерме, Живоглядов, Едвай, Тикнизян, Магкеев (Куликов, 76’), Баринов, Миранчук, Изидор, Камано (Ненахов, 80’), Карпукас, Керк (Марадишвили, 65’).

«Динамо»: Шунин, Даса, Фернандес, Сазонов, Лаксальт (Скопинцев, 90’), Захарян, Кутицкий, Фомин, Нгамалё (Лесовой, 82’), Макаров (Грулев, 65’), Смолов (Тюкавин, 62’).

«Динамо», одержав шестую победу в сезоне и набрав 23 очка, поднялось на шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Локомотив» с 12 очками остался на 14 позиции.