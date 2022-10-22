Москва, , 21:23 — REGNUM Деятельность Российского движения детей и молодежи распространится не только на школы. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в рамках Форума классных руководителей.

У классной доски

«Движение детей и молодежи это не только про школы. Важно, чтобы движение присутствовало в колледжах, университетах. Единая среда возможностей для развития личности это то, что заложено в законопроекте о Российском движении детей и молодежи», — отметил деятель.

Второй всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве в выходные дни, с 22 по 23 октября. В рамках форума активисты школьного образования и кураторы групп СПО объединят свои усилия на воспитание гармоничном развитой и социально ответственной личности среди школьников России.