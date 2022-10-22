Нью-Йорк, США, , 21:17 — REGNUM На заседание Совбеза ООН по просьбе России не допустили представителей Румынии и Литвы. Об этом 22 октября сообщил РИА Новости источник в организации.

Совбез ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«Председатель (председательствующий в СБ ООН Габон) не допустил вчера (21 октября) по настоянию России к участию в заседании представителей Литвы и Румынии», — сообщил источник.

Такое решение было обосновано тем, что и так много представителей ЕС участвует в заседании.

Отметим, что мероприятие, темой которого стала гуманитарная ситуации в зоне проведения спецоперации, состоялось 21 октября.