Москва, 22 октября, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Подрастающее поколение должно иметь равный доступ к возможностям вне зависимости от региона. Уверенность в этом 22 октября выразил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в рамках Форума классных руководителей.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Молодежь в библиотеке

«Законопроект о Российском движении детей и молодежи ввел новую форму общественно-государственной, самоуправляемой организации. Само движение, несмотря на большую [роль] государства в его работе, будет определять стратегию развития, приоритеты и многое другое. Задача этого движения состоит в том, чтобы у детей появилась в жизни своя цель, а организация должна им в этом помочь», — объяснил деятель.

«Чем раньше человек поймет, кем он хочет быть, тем лучше. Наша задача как движения создать путь ребенка к самоопределению. Обложить вокруг возможностями, которые помогут ему достичь своей цели. Самое главное, чтобы у всех детей был к ним равный доступ вне зависимости от региона. Это вызов, который перед нами стоит. Нам важно охватить большинство, но далеко не в крупных городах», — подчеркнул Метелев.

Второй всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве в выходные дни, с 22 по 23 октября. В рамках форума активисты школьного образования и кураторы групп СПО объединят свои усилия на воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности среди школьников России.