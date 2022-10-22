Москва, , 20:56 — REGNUM Главным принципом Российского движения детей и молодежи является коллективная работа с учащимися. Об этом сегодня, 22 октября, в рамках Форума классного руководителя заявил первый замрукодитель президента РФ Сергей Кириенко.

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

«Во всех школах сейчас появилась огромная плеяда советников по воспитанию. Невозможно воспитывать детей без искренности, дети лучше всех чувствуют фальшь. Если ты говоришь одно, думаешь другое, а делаешь третье, то они это чувствуют мгновенно. Потребность в примере для ребят имеет огромное значение», — рассказал деятель.

«Для нас очень важно, чтобы организация Российского движения молодежи сейчас была построена правильно с самого начала, чтобы в ней не было формализма. Мы не имеем право просто детям это навязать, ребенок должен быть соавтором. Российское движение детей и молодежи построено по принципу полноценного участия ребят. Они сами участвуют во всех активностях», — объяснил он.

Второй всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве в выходные дни, с 22 по 23 октября. В рамках форума активисты школьного образования и кураторы групп СПО объединят свои усилия на воспитание гармоничном развитой и социально ответственной личности среди школьников России.