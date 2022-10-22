Москва, 22 октября, 2022, 20:56 — ИА Регнум. Главным принципом Российского движения детей и молодежи является коллективная работа с учащимися. Об этом сегодня, 22 октября, в рамках Форума классного руководителя заявил первый замрукодитель президента РФ Сергей Кириенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Школа

«Во всех школах сейчас появилась огромная плеяда советников по воспитанию. Невозможно воспитывать детей без искренности, дети лучше всех чувствуют фальшь. Если ты говоришь одно, думаешь другое, а делаешь третье, то они это чувствуют мгновенно. Потребность в примере для ребят имеет огромное значение», — рассказал деятель.

«Для нас очень важно, чтобы организация Российского движения молодежи сейчас была построена правильно с самого начала, чтобы в ней не было формализма. Мы не имеем право просто детям это навязать, ребенок должен быть соавтором. Российское движение детей и молодежи построено по принципу полноценного участия ребят. Они сами участвуют во всех активностях», — объяснил он.

Второй всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве в выходные дни, с 22 по 23 октября. В рамках форума активисты школьного образования и кураторы групп СПО объединят свои усилия на воспитание гармоничном развитой и социально ответственной личности среди школьников России.