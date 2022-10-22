Париж, , 20:55 — REGNUM Теракты на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» показали, как далеко может зайти НАТО в нагнетании конфликта. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты», экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо.

По его словам, именно США стоят за взрывами.

«Диверсии наверняка американского происхождения на «Северных потоках» показали, на что способен блок НАТО», — цитирует его ТАСС.

По его мнению, НАТО готово даже пойти на применение ядерного оружия для придания «конфликту глобального характера», так что Франция «должна выйти из этого порочного круга».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в случае, если исполнители теракта на «Северных потоках» будут преданы огласке, многие в Европе удивятся.

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