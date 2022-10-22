22 октября 2022 | Время чтения 5 мин

Россия обладает самым большим в мире запасом тактического (нестратегического) ядерного оружия. Российское ТЯО предназначено для компенсации преимущества ОВС НАТО в обычных вооружённых силах и вооружениях. Данное оружие позволяет нашей стране решать задачи глобального и регионального сдерживания.

Владимир Васильев, , 21:41 — REGNUM В ходе пресс-конференции 12 октября 2022 года по результатам заседания Контактной группы по обороне бывшей УССР председатель Объединённого комитета начальников штабов Вооружённых сил США Марк Милли сказал следующее:

Специальная военная операция Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я также хочу поблагодарить министра обороны б. УССР и особенно — кого здесь нет — генерала Залужного, моего коллегу в б. УССР, за руководство ВСУ в их усилиях по борьбе за свою свободу. Я поддерживаю с ним контакт два-три раза в неделю, генерал Каволи — даже чаще, и, конечно, наши штабы находятся в контакте изо дня в день».

Напомним, генерал Кристофер Каволи (Christopher Cavoli) — командующий Европейским командованием ВС США и с 2022 года Верховный главнокомандующий Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе.

В открытом доступе есть информация и о западных центрах военного управления на территории б. УССР. По словам министра обороны России Сергея Шойгу от 21 сентября 2022 года, в Киеве находится западное командование ВСУ. В этом штабе — 150 бывших и действующих военных из стран НАТО, которые занимаются непосредственным управлением боевыми действиями на территории бывшей УССР.

Во Львове функционирует американский военный центр для управления ВСУ. Предположительно, из него в генштаб ВСУ поступают данные, которые собираются спутниковой группировкой НАТО, коммерческими спутниками западных стран и самолётами AWACS.

Как ранее отмечал глава российского военного ведомства, «против нас работает вся спутниковая группировка НАТО — больше 70 военных и 200 гражданских спутников».

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Ещё 26 апреля 2022 года телеканал NBC News сообщил о регулярном предоставлении Соединёнными Штатами киевскому режиму стратегических и оперативных разведывательных данных в режиме реального времени. Именно благодаря этой помощи ВСУ удалось сохранить часть своего авиапарка и значительную часть средств ПВО.

Предоставляемая информация используется ВСУ, в том числе для целеуказания и нанесения ударов по российским войскам. Это касается и использования высокоточных ракет M30/31 реактивными системами залпового огня M142 HIMARS и M270 MLRS, а также управляемых снарядов увеличенной дальности M982 Excalibur ствольной артиллерией калибра 155 мм.

При помощи Североатлантического альянса ВСУ смогли перейти на натовские методики ведения войны с использованием технологии сетецентрических систем управления боем и горизонтальной координации. Все части и подразделения различных родов войск объединены в работающую в режиме реального времени единую информационную сеть.

Благодаря этой тактике и кратному численному превосходству ВСУ перехватили стратегическую инициативу у ВС РФ, вынудили нас перейти к стратегической обороне, обеспечили захват ранее освобождённых территорий Харьковской области и части территории Херсонской области.

Линия фронта СВО. Херсонская область. 20.10.2022 (с) ИА REGNUM

Следует заметить, что ВСУ долгое время занимались у себя внедрением стандартов Североатлантического альянса. На середину января 2022 года, по словам главкома ВСУ Валерия Залужного, только на документальном и формальном уровнях было освоено более 300 стандартов НАТО.

Также широко известны факты присутствия профессиональных военных западных стран под видом сотрудников частных военных компаний в боевых порядках ВСУ. Некоторые источники сообщали об отправке через ЧВК на территорию бывшей УССР около тысячи американских военнослужащих для занятия должностей офицерского состава. По такой же схеме набираются и рядовые военнослужащие ВС США и других стран НАТО для формирования иностранных боевых групп.

Кадры для ВСУ активно обучаются за рубежом. Британия готовит по 10 тысяч человек каждые четыре месяца. Евросоюз согласовал свою собственную программу и намерен до весны обучить 15 тысяч военнослужащих ВСУ, 5 тысяч из них пройдут подготовку в Германии.

Вернёмся к Контактной группе по обороне б. УССР. Она объединяет около 50 стран. Такое «НАТО+», т. к. в альянсе 30 членов. Контактная группа фактически взяла на себя все вопросы военной логистики киевского режима до территории б. УССР. Кроме того, «НАТО+» — это не что иное, как антироссийская военная коалиция.

Россия обладает самым большим в мире запасом тактического (нестратегического) ядерного оружия. Российское ТЯО предназначено для компенсации преимущества ОВС НАТО в обычных вооружённых силах и вооружениях. Данное оружие позволяет нашей стране решать задачи регионального сдерживания.

Ядерный арсенал в мире © ИА REGNUM

В рамках прежних доктринальных установок ВС РФ намеревались применять ТЯО против войск НАТО и в основном по их национальным территориям. Однако англосаксы сумели сконструировать и спровоцировать вооружённый конфликт на территории б. УССР — исконно русских землях, где НАТО воюет с нами не напрямую, а через прокладку в виде ВСУ.

На данный момент ситуация на фронте складывается для нас не лучшим образом, и России придётся раскрыть глаза и отойти от старых шаблонов. Придётся уложить у себя в голове, что ВСУ — это часть ОВС НАТО в Европе, а временно оккупированная киевским нацистским режимом территория — это территория под контролем НАТО. И факты, изложенные в начале данного материала, свидетельствуют именно об этом.

Таким образом, исчезнут ментальные барьеры для перехода к применению тактического ядерного оружия на территории б. УССР как против ВСУ, так и против войск стран Североатлантического альянса в случае их ввода в б. УССР.

Разговоры про вред экологии отпадут, если поставить на одну чашу весов наши потенциальные безвозвратные потери в живой силе и технике в ходе ведения боевых действий обычными средствами с кратно превосходящим по численности противником, которого снабжает и всячески поддерживает 50 стран мира, а на другую чашу весов — вред природе на исконно русской земле.

Следует также отметить, что российское ТЯО — это в первую очередь оружие поля боя, а не оружие для сноса городов, как бы это хотели представить на Западе. Есть типы тактических ядерных боеприпасов мощностью 2-2,5 килотонны, через зону применения которых уже через 12 часов возможны наступательные действия ВС РФ, держась на некотором удалении от самого эпицентра взрыва.

Как только мы начнём относиться к ВСУ как к составной части Объединённых вооружённых сил НАТО в Европе, всё сразу встанет на свои места, и всё у нас постепенно наладится.