Луганск, , 20:48 — REGNUM В результате обстрела населенного пункта Запорожское в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны ВСУ повреждено восемь жилых домов. Об этом 22 октября сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

ВСУ Александр Горбаруков (с) ИА REGNUM

«В результате обстрела населенного пункта Запорожское (Старобельский район) с применением американской РСЗО M142 HIMARS (всего ВСУ выпустили три ракеты типа M31 GMLRS), повреждено восемь одноэтажных жилых домов и подстанция Старобельская 110 кВ», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики обстреляли город Попасная в ЛНР из РСЗО HIMARS.