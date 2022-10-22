Вашингтон, 11 ноября, 2015, 11:04 — ИА Регнум. Наземная операция против террористов «Исламского государства» в Сирии необходима. Об этом заявила министр ВВС США Дебора Ли Джеймс, передаёт НТВ.

По мнению Джеймс, ограничиваться в Сирии только ВВС мало, т.к. они могут только бомбить, но не занимать территорию. «ВВС не могут занимать территорию и, что крайне важно, управлять ей. Именно поэтому нам нужна наземная операция. Нам необходимы сухопутные войска в этой кампании», — сказала она.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава Пентагона Эштон Картер анонсировал проведение наземной операции в Сирийской Арабской Республике. Об этом министр обороны США заявил сегодня, 27 октября, выступая на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Стоит отметить, что ранее Вашингтон заявлял, что участие в сирийском конфликте будет ограничено только ударами с воздуха.

ВВС США начали наносить авиаудары по позициям ИГ в Сирии в сентябре 2014 года. Никаких ощутимых результатов в борьбе с ИГ эти бомбардировки не принесли.

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