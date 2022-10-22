Тропический шторм около берегов Мексики усилился до урагана
Мехико, 22 октября, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Тропический шторм «Рослин» у берегов Мексики усилился до четвертой категории, сообщает 22 октября Национальный центр по слежению за ураганами (NHC).
Nasa.gov
Шторм
«Рослин» становится ураганом категории 4», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ураган достигнет западной и центральной частей Мексики 23 октября.
Как сообщало ИА REGNUM, скорость ветра внутри шторма достигает 75 км в час.
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