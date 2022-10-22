Лондон, 22 октября, 2022, 20:33 — ИА Регнум. В Великобритании долги по счетам за электроэнергию имеют более двух миллионов домохозяйств, сообщает газета Guardian со ссылкой на данные энергорегуляторя Ofgem.

Долги

Отмечается, что к концу июня текущего года 2,3 млн британских домохозяйств не оплатили счета за электроэнергию, а 1,8 млн — счета за газ.

Оба показателя за три месяца выросли примерно на четверть, а с конца 2020 года — почти на две трети, уточняет газета.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее энергетический регулятор Ofgem призвал жителей Великобритании экономить газ и электроэнергию.

Читайте также: Британский энергорегулятор призвал граждан экономить газ и электричество