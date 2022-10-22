Барселона, Испания, 22 октября, 2022, 20:28 — ИА Регнум. Каталонская «Барселона» приняла окончательное решение не продлевать контракт с 35-летним испанским центральным защитником Жераром Пике. Об этом 22 октября сообщает испанское издание Sport. es.

Zimbio.com Жерар Пике

По информации источника, это решение уже утвердил главный тренер «сине-гранатовых» Хави. Действующее соглашение Пике с «Барселоной» рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Жерар Пике принял участие в семи матчах за каталонский клуб во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил одну желтую карточку. Суммарно на поле футболист провел 448 минут.

За «Барселону» Пике выступает с 1 июля 2008 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» за 5 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает испанца в 3 миллиона евро.