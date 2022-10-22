Берлин, 22 октября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Жители Германии переживут зиму. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью газете Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM Олаф Шольц

«Мы (жители Германии) переживем зиму», — сказал он.

При этом он отметил, что власти Германии не могут повлиять на «внешние обстоятельства», важные для энергоснабжения страны.

Как передавало ИА REGNUM, 20 октября канцлер ФРГ Олаф Шольц перед саммитом Евросоюза заявил, что правительство Германии принимает меры по снижению цен на энергоносители.