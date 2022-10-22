Москва, , 20:13 — REGNUM Весной 2023 года Государственная Третьяковская галерея в Москве откроет реконструированное здание для работы с детьми-аутистами и синдромом Дауна. Об этом, как передает корреспондент сообщила сегодня, 22 октября, генеральный директор галереи Зельфира Трегулова.

Третьяковская галерея. Инженерный корпус Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Мы — один из ведущих музеев страны, который разработал уникальные методики работы с детьми синдромом Дауна и с признаками аутизма, — отметила она. — Наши педагоги, наши методисты вытаскивают из этих детей ту же самую креативность, которую мы все развиваем в своих залах, занимаясь с обычными детьми».

В новом здании будут проходить занятия для детей и экспонироваться их работы. Гендиректор Третьяковки добавила, что дети-аутисты и с синдромом Дауна по достижении достижении 18 лет смогут получить работу в том же здании, где они учились.