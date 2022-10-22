Рим, 22 октября, 2022, 20:06 — ИА Регнум. На центральной площади Де Феррари в итальянском городе Генуя порядка 200 человек принимают участие в манифестации против антироссийских санкций и отправки оружия Киеву, сообщает 22 октября ТАСС.

Флаг Италии

«Акция проводится в поддержку выхода Италии из НАТО, против санкционного режима (против России) и всех экономических и военных бесчинств, которым мы вынуждены подчиняться», — поделился представитель ассоциации «Свободная площадь Генуя», организовавшей манифестацию.

Он уточнил, что инициатива направлена против любой поддержки — политической, военной, экономической — киевского режима.