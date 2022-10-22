Николаев, Украина, 22 октября, 2022, 19:53 — ИА Регнум. Так называемый глава Николаева Александр Сенкевич призвал жителей выехать из города из-за разрушений.

Иван Шилов ИА REGNUM Николаев

«Продолжаю говорить всем людям, которые не задействованы в управлении критической инфраструктуры, уехать из города до завершения активной фазы боевых действий в нашем государстве», — сказал он в интервью киевским СМИ.

Он также рекомендовал каждому, кто принял решение оставаться в городе, сделать запас воды и еды на неделю.

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