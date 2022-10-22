Москва, 22 октября, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Для эффективного обучения молодого поколения очень важен контакт и доверие между учащимися и преподавателем. Об этом сегодня, 22 октября, в рамках Форума классных руководителей в Москве заявил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

Цитата из к/ф «Москва слезам не верит». реж. Владимир Меньшов. СССР. 1979 Учеба

«Молодые люди — это не поколение Tik Tok, которое сформировано короткими роликами. Это абсолютная ложь и я рад этому. Посмотрите какое количество ребят участвует в просмотрах лекций общества «Знание». Десятками, сотнями миллионов», — заявил Кириенко. «Это очень серьезные и профессиональные лекции, которые смотрят миллионами. Им это интересно», — уверен он.

«Мы пониманием, что есть несколько принципиальных условий для такого разговора. Первое условие: это должен быть не монолог, а диалог. У них должна быть возможность самим выбирать, какую лекцию они хотят послушать, выбрать лектора или наставника. Для них очень важно не только то, что говорит человек, им важен он сам. Каждый лектор, приходящий в общество «Знание», — это ролевой пример, человек, глядя на которого, они принимают решение, какими быть им. В этом смысле у них колоссальный запрос на искренность, чтобы человек, который им рассказывает о ценностях и убеждениях, сам им соответствовал», — сообщил Кириенко.

Второй всероссийский форум классных руководителей проходит в Москве 22–23 октября. В рамках форума активисты школьного образования и кураторы групп СПО объединят свои усилия на воспитание гармоничном развитой и социально ответственной личности среди школьников России.