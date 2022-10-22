Милан, Италия, , 19:51 — REGNUM 22 октября в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» футбольный клуб «Милан» в матче 11 тура итальянской Серии А сезона 2022/23 сыграет с «Монцей». Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

ФК Милан (сс) Maarten Van Damme

На матч назначена бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Ассистенты главного судьи — Андреа Зингарелли и Доменико Палермо. Резервный арбитр — Марко Гуида.

Стартовые составы команд:

«Милан»: Чиприен Тэтэрушану, Тео Эрнандес, Симон Кьер, Фикайо Томори, Сержиньо Дест, Браим Диас, Исмаэль Беннасер, Томмазо Побега, Анте Ребич, Браим Диас, Джуниор Мессиас, Дивок Ориги.

Главный тренер: Стефано Пиоли.

«Монца»: Мишел ди Грегорио, Пабло Мари, Лука Кальдирола, Валентин Антов, Карлос Аугусто, Патрик Чюррия, Андреа Барберич, Стефано Сенси, Джанлука Капрари, Маттео Пессина, Дэни Мота.

Главный тренер: Раффаэле Палладино.