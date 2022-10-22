Лондон, , 19:42 — REGNUM 22 октября в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» «Челси» в центральном матче 13 тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 сыграет с «Манчестер Юнайтед». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

Матч обслужит бригада арбитров во главе со Стюартом Аттуэллом. Ассистенты главного судьи — Даррен Канн и Гарри Леннард. Резервный арбитр — Майкл Оливер.

Стартовые составы команд:

«Челси»: Кепа Аррисабалага, Тиаго Силва, Бен Чилуэлл, Трево Чалоба, Сесар Аспиликуэта, Марк Кукурелья, Жоржиньо, Рубен Лофтус-Чик, Мейсон Маунт, Рахим Стерлинг, Пьер-Эмерик Обамеянг.

«Манчестер Юнайтед»: Давид Де Хеа, Лисандро Мартинес, Диогу Далот, Рафаэль Варан, Люк Шоу, Каземиро, Кристиан Эриксен, Бруну Фернандеш, Джейдон Санчо, Антони, Маркус Рэшфорд.