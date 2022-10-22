Москва, 22 октября, 2022, 19:37 — ИА Регнум. Экипаж многоцелевого истребителя Су-30СМ Воздушно-космических сил России, прикрывающий действия самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации и вертолетов, обнаружил и уничтожил самолет ВСУ. Об этом 22 октября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM ВКС РФ

«Экипажи отработали патрулирование в заданном районе и прикрытие действий самолетов бомбардировочной и штурмовой авиации, а также вертолетов армейской авиации при нанесении авиационных ударов по военным объектам и технике ВСУ», — говорится в телеграм-канале российского оборонного ведомства.

Отмечается, что во время выполнения полетного задания летчики-истребители Су-30СМ обнаружили и уничтожили самолет ВСУ.