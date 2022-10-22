Мурманск, 22 октября, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев первым в регионе прошел ревакцинацию против COVID-19 интраназальным способом. Об э том сообщает пресс-служба министерства.

Вакцина

«Назальный способ введения вакцины помимо системного иммунного ответа создаёт защиту на самой слизистой носоглотки, которая служит «входными воротами» для респираторных инфекций. Плюс он более удобен», — пояснил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, в Санкт-Петербурге ищут добровольцев , которые за денежное вознаграждение согласятся принять участие в клиническом исследовании назальной вакцины от COVID-19.