Ливерпуль, Великобритания, , 19:29 — REGNUM «Эвертон» из Ливерпуля в матче 13 тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 разгромил «Кристал Пэлас». Встреча, проходившая на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 3:0.

Забитыми мячами в составе «ирисок» отметились Доминик Калверт-Льюин (11’ Алекс Ивоби), Энтони Гордон (63’) и Дуайт Макнил (84’ Алекс Ивоби). Желтые карточки получили Уилфрид Заа, Марк Гэи, Джеймс Тарковски, Джефри Шлупп, Жан-филипп Матета, Демарай Грэй и Джеймс Гаренр.

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Миколенко, Тарковски, Коулман, Коуди, Онана (Гарнер, 78’), Ивоби, Гейе (Дэвис, 86’), Калверт-Льюин (Мопе, 78’), Гордон (Дукуре, 86’), Грэй (Макнил, 73’).

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Уорд, Митчелл, Гэи, Андерсен, Миливоевич (Шлупп, 62’), Олис (Матета, 62’), Эзе, Айю (Эюиовей, 75’), Заа, Эдуар.

«Эвертон», одержав третью победу и набрав 13 очков, поднялся на 11 место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. «Кристал Пэлас» с тем же количеством очков опустился на 12 позицию.