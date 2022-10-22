Мюнхен, Германия, , 19:27 — REGNUM Для прекращения боевых действий на территории бывшей УССР необходимо создать условия. Об этом, как передает агентство DPA, заявил 22 октября канцлер Германии Олаф Шольц на региональном съезде баварского отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Мюнхене.

Олаф Шольц Steffen Prößdorf

«[Нужно], чтобы возникли условия», — сказал Шольц.

При этом он отметил, что Берлин намерен продолжать поддержку киевского режима для защиты территории.

Как передавало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение ЕС.