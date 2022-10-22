Мюнхен, Германия, 22 октября, 2022, 19:27 — ИА Регнум. Для прекращения боевых действий на территории бывшей УССР необходимо создать условия. Об этом, как передает агентство DPA, заявил 22 октября канцлер Германии Олаф Шольц на региональном съезде баварского отделения Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в Мюнхене.

Steffen Prößdorf Олаф Шольц

«[Нужно], чтобы возникли условия», — сказал Шольц.

При этом он отметил, что Берлин намерен продолжать поддержку киевского режима для защиты территории.

Как передавало ИА REGNUM, ранее канцлер Германии Олаф Шольц выступил за реформирование и расширение ЕС.