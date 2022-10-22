Бейрут, 22 октября, 2022, 19:18 — ИА Регнум. Лидеры Ливана и Сирии Мишель Аун и Башар Асад договорились о проведении между двумя государствами переговоров по демаркации морской границы, сообщает 22 октября газета Al-Akhbar.

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Отмечается, что лидеры двух стран в ходе телефонного разговора «приняли решение сформировать официальные правительственные делегации для обсуждения пограничного досье».

По данным издания, переговоры между странами начнутся сразу после подписания ливано-израильского соглашения о морской границе, которое состоится 26–27 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерство по делам перемещенных лиц Ливана сообщило о подготовке операции по возвращению группы сирийских беженцев домой.

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