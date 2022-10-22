Донецк, , 19:16 — REGNUM В результате обстрела поселка Егоровка в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ получил ранения пожилой мужчина. Об этом 22 октября сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

ВСУ U.S. Army Europe

«Боевики (ВСУ) нанесли удар по Егоровке Волновахского района, — говорится в сообщении. — По улице Шевченко ранен мужчина 1960 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 22 октября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Петровскому району Донецка еще пять снарядов.