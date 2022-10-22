Манчестер, Великобритания, 22 октября, 2022, 19:14 — ИА Регнум. 22 октября в Манчестере на стадионе «Этихад» «Манчестер Сити» под руководством Хосепа Гвардиолы в матче 13 тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 одержал уверенную победу над «Брайтоном» со счетом 3:1.

«Манчестер Сити»

Забитыми мячами в составе «горожан» отметились Эрлинг Холанд (22’, 43’ пенальти) и Кевин Де Брёйне (75’ Бернарду Силва). Единственный гол «Брайтона» на 53 минуте встречи забил бельгийский атакующий полузащитник Леандро Троссард после передачи Соломона Марча.

«Манчестер Сити», одержав восьмую победу в сезоне и набрав 26 очков, укрепился на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. «Брайтон» с 15 очками опустился на восьмую строчку.