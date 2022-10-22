Белгород, 22 октября, 2022, 19:10 — ИА Регнум. Повреждение газовой ветки зафиксировано в одном из районов Белгородской области, сообщил 22 октября в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова В Белгородской области повреждена газовая ветка

«Она заглушена. Наши потребители остаются с газом. Ждём выгорания газа. Аварийно-восстановительные бригады находятся на месте», — уточнил Гладков.

Распространения огня не будет, заверил губернатор, а после того, как газ прогорит, начнутся восстановительные работы.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября обстрелу подвергся город Шебекино Белгородской области, в результате есть погибшие и пострадавшие.