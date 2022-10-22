Нарьян-Мар, , 19:09 — REGNUM В белгородском госпитале от ранений, полученных при выполнении боевого задания, умер боец Ненецкой роты Александр Оленев. Об этом губернатор НАО Юрий Бездудный сообщил в соцсетях.

Гвоздики Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Хорошо запомнил Александра, когда провожал роту в Печенге. Молчаливый, серьезно настроенный, настоящий мужик! Ранения, несовместимые с жизнью, Александр получил в боях за город Сватово Луганской области. Никакие слова не залечат душевные раны родных и близких. Выражаю глубокие соболезнования всем, кто знал Александра. Вечная память солдату-герою!», — написал глава региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белгородской области устанавливают защитные сооружения.