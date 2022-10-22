Казахстан, 27 ноября, 2009, 10:11 — ИА Регнум. Прокуратура Тюменской области проводит экстрадиционную проверку в отношении Виктора Николаева , разыскиваемого правоохранительными органами Казахстана за незаконный оборот наркотических средств. Об этом 27 ноября сообщили корреспонденту ИА REGNUM Новости в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

30 октября 2005 года в Казахстане на трассе "Петропавловск-Костанай" примерно в 100 км от границы с Россией была задержана автомашина "КамАЗ", груженная дынями и 24 мешками марихуаны. Общий вес наркотиков составлял около 450 кг. Четверо наркодельцов задержали. Николаеву же удалось скрыться, он был объявлен в розыск.

Установить местонахождение наркодельца удалось лишь в ноябре 2009 года, он проживал в Ишиме в одном из частных домов. Николаев заключен под стражу.

В настоящее время облпрокуратура выясняет гражданство задержанного. Если в ходе экстрадиционной проверки будет установлено, что Виктор Николаев не является гражданином РФ, то материалы проверки в отношении него прокуратурой области будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса о его выдаче правоохранительным органам Казахстана. Николаеву грозит до 15 лет лишения свободы.