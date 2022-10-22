В Белгородской области устанавливают защитные сооружения
Белгород, 22 октября, 2022, 19:05 — ИА Регнум. Защитные сооружения устанавливают в районах Белгородской области, сообщил 22 октября в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.
Телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Защитные сооружения
«В районах Белгородской области приступили к установке защитных сооружений», — написал Гладков, сопроводив пост фотографиями.
Как сообщало ИА REGNUM, утром 22 октября обстрелу со стороны ВСУ подвергся город Шебекино, погибли двое мирных жителей.