Пекин, 22 октября 2022, 19:00 — REGNUM Члены обновленного ЦК КПК Китая обладают высокими личностными качествами и смогут построить модернизированное социалистическое государство, заявил 22 октября генеральный секретарь КПК, председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин добавил, что обновленный ЦК непременно справится «с важными историческими задачами всестороннего строительства модернизированного социалистического государства и всестороннего продвижения процесса великого возрождения китайской нации».